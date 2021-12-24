Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Altınşehir Mahallesi Sonko Kavşağında bulunan bir binada tadilat çalışması yapan Şahin Karakuş, yerde hareketsiz bir şekilde yatan peçeli baykuşu fark etti. Peçeli baykuşun bir kanadının kırık olduğunu anlayan Şahin Karakuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaralı hayvanı alarak tedavi ettirmek üzere götürdü.