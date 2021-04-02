Yaralı köpeğin imdadına belediye yetişti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir aracın çarptığı ve ağır yaralan minik köpeğin imdadına Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri yetişti.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir minibüs minik köpeğe çarparak üzerinden geçti. Çarpmadan sonra da yoluna eden minibüsün yaraladığı köpeğin inlemesiyle cadde vatandaşlar yardımına koştu. Durumu hemen Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bildirdiler. Ayağında kırıklar ve kafasında da yaralar oluşan minik köpek, hayvan ambulansına alınarak tedavi edilmek üzere Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdüğü öğrenildi