Yaralı keçi kurtarılamadı

Adıyaman’da çoban tarafından yaralı halde bulunan yaban keçisi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay, Adıyaman merkez Yeşiltepe köyü sınırları içerisinde gerçekleşti. Hayvanlarını otlatan çoban tarafından yerde yaralı olarak yaban keçisi görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine giden ve veteriner hekiminde bulunduğu ekip yaralı yaban keçisine müdahale etti ancak, yaban keçisini kurtaramadı. Yaban keçisinin kurt saldırısında yaralanmış olabileceği tahmin ediliyor.