Yaralı hayvanlar tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü tarafından yaralı dağ keçisi, yaralı kerkenez ve bakıma muhtaç yalıçapkını tedavi altına alındı.

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yaralı dağ keçisi, yaralı kerkenez ve bakıma muhtaç yalıçapkını bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, yaralı hayvanları ve bakıma muhtaç yalıçapkınını teslim aldı. Alınan hayvanlar tedavi edilmek üzere bakım merkezine götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.