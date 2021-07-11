banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu
Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri

Yapılandırmada yeni fırsat

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, belediyeye olan borçların da kapsama gireceği yeni yapılandırma konusunda çağrıda bulundu.

ADIYAMAN 11.07.2021, 19:41
Yapılandırmada yeni fırsat
banner502

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, belediyeye olan borçların da kapsama gireceği yeni yapılandırma konusunda çağrıda bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, “Hükumetimiz tarafından alınan kararla uygulamaya girecek olan yeni yapılandırmadan belediyemize borcu olan vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Buna göre, belediyeye su, emlak, ilan-reklam, ÇTV, kira ve idari borcu bulunan vatandaşlarımız, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırabilecekler” diye konuştu.
Yorumlar (0)
25°
açık
banner501