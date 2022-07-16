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Yangında ev kullanılmaz hale geldi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

ADIYAMAN 16.07.2022, 21:12
Yangında ev kullanılmaz hale geldi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cırıt Meydan Mahallesinde Doğan Konac’a ait müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Bir süre sonra tamamen söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana gelirken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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