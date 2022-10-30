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Yanan saman balyaları paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir yol kenarında alev alan saman balyaları paniğe neden oldu.

ADIYAMAN 30.10.2022, 14:45
Yanan saman balyaları paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir yol kenarında alev alan saman balyaları paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan saman balyaları alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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