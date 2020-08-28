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Yanan otomobili zabıta müdahalesi
ADIYAMAN’DA, ALEV ALAN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ ZABITA EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ.
ADIYAMAN 28.08.2020, 16:43
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Adıyaman’da, alev alan park halindeki otomobili zabıta ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobil, motor kısmından bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Meydana gelen olayı fark eden zabıta ekipleri araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Zabıta ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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