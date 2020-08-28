Yanan otomobili zabıta müdahalesi

Adıyaman’da, alev alan park halindeki otomobili zabıta ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobil, motor kısmından bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Meydana gelen olayı fark eden zabıta ekipleri araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Zabıta ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.