Son Dakika
Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı
Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
ADIYAMAN 04.03.2022, 16:36
Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Kahta ilçesi Atatürk Bulvarı’nda dilencilik yaparken yakalanan M.K. isimli şahıs yakalanarak karakola götürüldü. Zabıta ekiplerince M.K. üzerinde yapılan aramada 3 bin 745 lira para tespit edildi. Tutanakla paralara el konulurken, M.K. hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi