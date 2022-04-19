Yahya Kemal İlkokulu "Global Guards" E-Twinning projesine katıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Yahya Kemal İlkokulunun yer aldığı “Global Guards” eTwinning projesi büyük bir heyecan ve motivasyonla devam ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun e-öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan ve 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+’a, entegre edilen eTwinning projesine Yahya Kemal İlkokulu da katıldı. Proje İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus+ Akreditasyon programı çerçevesinde oluşturulmuştur. Projeyi İspanya, Arnavutluk, Polonya, İtalya ve Romanya’daki okullardan da katılım sağlayan 123 öğrenci ile yürütülüyor. Proje ile ilgili bilgi veren Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Ali Yıldız: “Proje, gelecek nesillerin küresel ısınma ve iklim değişikliği kriziyle mücadele edebilmesi, gezegenimizin birbirine bağlı yaşam döngülerini ve biyoçeşitliliğini korumak için öğrencilerimizin farkındalık ve bilgilerini arttırmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda e-öğrenme uygulamaları, dijital oyun, arttırılmış gerçeklik, outdoor learning gibi yöntem ve teknikler kullanılarak çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Aynı zamanda da okulumuz İngilizce öğretmeni Sacide Koç tarafından yürütülen proje ile öğrencilerimiz Avrup’da yaşayan akranları ile işbirliği, iletişim içerisinde olup ve teknolojik yeniliklerle beslenerek kendilerine olan özgüvenlerini hayatlarına entegre etmeyi tecrübe etmiş olacak” diye konuştu.