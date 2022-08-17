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Yağmur suyu mazgallarını çalıp yerine taş koydular

Adıyaman’da, cadde kenarında bulunan yağmur suyu mazgallarını çalan kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, açılan mazgal çukurunu da taşla doldurdular.

ADIYAMAN 17.08.2022, 12:06
Yağmur suyu mazgallarını çalıp yerine taş koydular

Adıyaman’da, cadde kenarında bulunan yağmur suyu mazgallarını çalan kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, açılan mazgal çukurunu da taşla doldurdular.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi eski Altınşehir Evlerinin bulunduğu bölgedeki bir çok sokakta yer alan yağmur suyu mazgalları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Mazgalları çalan şahıslar daha sonra açılan mazgal çukurlarını da taşlarla doldurdu. Şahıs yada şahıslar, çalmış oldukları mazgal demirlerinin dışında aynı zamanda yağmur suyu hattını da tıkamış oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar bu konuyla ilgili çalışmaların yapılmasını ve olayı gerçekleştiren şahısların ise yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

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