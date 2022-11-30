Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Tohum ekim döneminde yağışların olmasının üretimi ciddi manada arttıracağını kaydeden Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Aralık ayı içerisinde gerçekleşen nohut ve mercimek ekiminde de aynı şekilde yağışın olmasıyla çiftçinin sevincinin ikiye katlanacağını vurguladı.

Mevsimin yağışlı geçmesi ve tohum ekme döneminde yağışların yeterli düzeyde olmasının çiftçi için çok önemli olduğunu belirten Şahan, “Tarım, üstü açık bir fabrikadır. Her zaman doğal afetlerle karşı karşıyadır. Özellikle kuraklık ve don bu afetlerin en önemlisidir. İnşallah önceki yıllarda yaşadığımız kuraklık ve don afetini bu yıl yaşamayız. Aksi takdirde maliyetlerin yüksek oluşu, şartları daha da ağırlaştıracaktır” dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralıkta sona ereceğini hatırlatan Başkan Şahan, “Önceki yıllarda ÇKS başvuruları 1 Eylül’de başlayıp bir sonraki yılın 30 Haziran’ın da sona ermekteydi. Ancak bu yıl ÇKS başvuruları 1 Eylülde başlamış ve 31 Aralıkta sona erecektir. Çiftçilerimiz mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralığa kadar ÇKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu yıl başvurular e-Devlet üzerinden ve fiziki olarak Tarım ve Orman İl, ilçe müdürlüklerine gidilerek başvuru yapabilecek. Ancak üyelerimiz ÇKS başvurularını gerek e- devletten veya Tarım ve Orman İl veya ilçe müdürlüklerine giderek ÇKS başvurularını yaptıktan sonra en geç 31 Aralık’a kadar bağlı oldukları Ziraat Odalarına giderek üyeliklerini güncellemeleri önem arz etmektedir. Aksi takdirde üyelerimizin aktif üyelikleri sistemde pasif duruma düşecek, dolayısıyla pasif duruma düşen üyeler tarımsal destekler konusunda sıkıntılar yaşayacaklardır” ifadelerini kullandı.