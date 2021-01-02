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Yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Adıyaman Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ADOFF) ve Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği, yaban hayvanları için seferber oldu.
ADIYAMAN 02.01.2021, 12:26
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Adıyaman Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ADOFF) ve Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği, yaban hayvanları için seferber oldu.
Yaklaşık 30 araç ile Adıyaman Malatya yolu üzerinde bulunan 2550 rakımlı Ulubaba dağına çıktı. ADOFF ve dernek üyeleri, yeni yılın ilk gününde yaban hayvanlarını unutmadı. Ulubaba Dağında yaban hayvanlarına et, kemik, yemek artığı, ekmek ve hazır mama bıraktılar.
Kulüp Başkanı Bayram Çalışır, ADOFF olarak her yıl farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, yaban hayvanlarını yalnız bırakmak istemediklerini ifade etti.Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkan Yardımcısı Musa Gürbüz ise, yaban hayvanlarına yiyecek bırakarak güzel ve amacına ulaşan bir etkinlik yaptıklarını söyledi.
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