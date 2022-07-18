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Yaban hayvanları için doğaya su bırakıldı

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adıyaman’da, yaban hayvanları için doğaya su bırakıldı.

ADIYAMAN 18.07.2022, 17:15
Yaban hayvanları için doğaya su bırakıldı

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adıyaman’da, yaban hayvanları için doğaya su bırakıldı.

Daha önceden Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanlarının yararlanabileceği su tekneleri bırakılmıştı. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulması ve hayvanların su sıkıntısı çekmemesi için Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince su teknelerinin bulunduğu bölgeye araçlarla su taşındı. Ekipler taşıdıkları suları boş kalan su teknelerine doldurarak hayvanların susuz kalmasını önlemiş oldu. Yaban hayvanların yaşamlarını daha rahat sürdüre bilmeleri için ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği de vurgulandı.

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