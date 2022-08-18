banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu

Yaban hayatına devlet şefkati

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için su tenekeleri bırakıldı.

ADIYAMAN 18.08.2022, 13:18
Yaban hayatına devlet şefkati

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için su tenekeleri bırakıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahta Şefliği ekipleri tarafından kırsalda yaşayan yaban hayvanları için seferber olundu.

Ekipler, kırsal bölgelere su tekneleri yerleştirerek, sıcak havada bunalan hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Hayvanlar için yapılan çalışmalar sonrasında ekipler, kırsal alanda bulunan foto kapanlarda da incelemelerde bulundu. Ekipler, yaban hayvanları için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

Yorumlar (0)
28°
açık