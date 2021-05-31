Vatandaşlara sigara uyarısı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri 31 Mayıs Sigara Bırakma Gününde vatandaşları sigaranın zararları konusunda uyarıldı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çevre Sağlığı Şubesi tarafından 31 Mayıs Sigara Bırakma Günü kapsamında Demokrasi Parkı içerisinde stant açıldı. Kurulan stantla beraber Doktor Gülhan Açıl ve Bağımlılıkla Mücadele Birim Sorumlusu Ali Yalçın tarafından sigaranın zararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.