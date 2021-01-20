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Valilikten amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Adıyaman Valiliği tarafından 43 tane amatör spor kulübüne krampon ayakkabı dağıtıldı.

ADIYAMAN 20.01.2021, 11:45
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Valilikten amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Adıyaman Valiliği tarafından 43 tane amatör spor kulübüne krampon ayakkabı dağıtıldı.

Yeni Mahalle Spor Salonunda gerçekleşen spor malzemeleri dağıtım programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş katıldı.

Dağıtımı yapılacak malzemelerin spor kulüplerine hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün valiliğimizce il özel idaresinden temin edilen kaynakla Adıyaman’da 1. Amatör kümede mücadele eden 18 takıma ve 2. amatör kümede mücadele eden 25 kulüp olmak üzere toplamda 43 adet amatör spor kulübümüze ihtiyaç duydukları spor malzemelerini dağıtıyoruz. Futbol ve diğer spor faaliyetlerinde altyapı çalışmalarının sporcularımızın zihinsel, fiziksel ve birçok çevresel faktörlerin sporcu kişisel gelişimi ve beraberinde spor kulüplerinin ekonomik ve performansa dayalı başarıların ortaya çıkmasında en önemli faktör olduğuna inanıyoruz.

Bundan dolayı Adıyaman Valiliği olarak ilimizdeki futbolun ve diğer spor branşlarının marka değerini yükseltme adına her turlu katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada amatör spora desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Vatanını ve milletini canından çok seven gençlere ne kadar hizmet edilirse az olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise “Artık ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde eden Adıyamanlı gençlerimiz var. 2002 yılında bu şehirde sadece 5 tane milli sporcu varken, şu anda Adıyaman’da farklı branşlarda 127 milli sporcu bulunmaktadır. Yine 2002 yılında ilimizde sadece 9 spor tesisi varken, bugün il genelinde 134 spor tesisimiz bulunmaktadır. Daha önce lisanslı sporcu sayımız bin 736 iken bugün 58 bin civarında lisanslı sporcumuz vardır. Hem mekan, hem tesis hem de sporcu sayısı bakımından Adıyaman her geçen gün büyüme kaydediyor. Adıyaman’da spor camiasına ne kadar çok destek verirsek o kadar mutlu oluyoruz. Bugünde valiliğimiz il özel idaresi tarafından alınan spor malzemelerinin 43 kulübümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine alınan malzemelerin dağıtımı yapıldı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Adıyaman İl Temsilcisi Cenap Taşkın ise, Adıyaman’da amatör spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a ve AK Parti Adıyaman milletvekillerine teşekkür plaketi takdim etti.
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