Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan’ın mutlu günü

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, hayatını Esra Karaköse ile birleştirdi.

Özel bir düğün salonunda yapılan düğün törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve davetliler katıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Esra Karaköse’nin nikahını Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kıyarken nikah şahitliklerini ise, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekili Ahmet Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik yaptı.

Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ile Esra Karaköse’yi tebrik ederek, “Genç çiftlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, hayatlarını, mutlu bir yuvanın çatısı altında birleştirmeye söz veren çiftimize ebedi sevgi yolunda ömür boyu mutluluklar diliyoruz” diye konuştu.