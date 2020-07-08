banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Trafikte telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Trafikte telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
İzmir’de camiden müzik yapıldığı iddiası bu kez asılsız çıktı
İzmir’de camiden müzik yapıldığı iddiası bu kez asılsız çıktı
Arda Turan'a takipsizlik kararı
Arda Turan'a takipsizlik kararı
Artık yasak! Üsküdar sahilinde çekirdek yasağı başladı
Artık yasak! Üsküdar sahilinde çekirdek yasağı başladı

Vali Mahmut Çuhadar’dan Çelikhan’a ziyaret

ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR, SORUNLARIN YERİNDE TESPİTİ VE ÇÖZÜMÜ AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ İLÇE GEZİLERİNE ÇELİKHAN’LA DEVAM ETTİ.

ADIYAMAN 08.07.2020, 18:05
10
Vali Mahmut Çuhadar’dan Çelikhan’a ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sorunların yerinde tespiti ve çözümü amacıyla düzenlediği ilçe gezilerine Çelikhan’la devam etti.

Vali Mahmut Çuhadar, beraberinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas’la birlikte Çelikhan ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing aldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyeti Çelikhan Hükumet Konağı önünde kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, ihtiyaç ve sorunlarla ilgili bir brifing alan Vali Mahmut Çuhadar, brifingde ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Kaymakamlık ziyareti sonrası ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın ilçede halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Çelikhan Devlet Hastanesine geçerek, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Mahmut Çuhadar, hastane ziyaretinin ardından Çelikhan esnafını ziyaret etti. İlçe halkının ve esnafının yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Vali Çuhadar, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Daha sonra Çelikhan Belediyesini ziyaret eden Vali Çuhadar, Belediyenin Çelikhan ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mustafa Bulut’tan bilgi aldı.

Buradaki ziyaret sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Çelikhan’da vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili Çelikhan ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Bizim kamu yönetim anlayışımız vatandaşı kucaklayan, vatandaşı sarıp sarmalayan, onun yaralarına merhem olmaya çalışan bir yönetim anlayışı olacak. Her şeyi ben bilirim diyerek hareket eden bir devlet adamı iyi bir idareci ve iyi bir yönetici değildir. Ancak, vatandaşı dinleyen, onun dertlerine çözüm için kulak veren, çözüm yolunda azami gayreti sarf eden kamu görevlisi, gereğini bir hakkıyla yerine getirmiş olur. Kurum amirlerimiz her daim aradığında beni bulabilecektir. Sizi de vatandaşlarımız aradığında her daim ulaşılabilir olacaksınız. Cumartesi ve Pazar günü keyfime bakarım, saat 5’ten sonra yatar dinlenirim anlayışı yeni kamu hizmet anlayışı değildir. Bizim devlet anlayışımız 24 saat vatandaşa hizmeti içeren ve vatandaşı 24 saat dinleyen bir anlayıştır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
21°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 30 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34