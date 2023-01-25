Vali Mahmut Çuhadar, köylülerin sorunlarını dinledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek amacıyla her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine Terman, İpekli ve Kızılcapınar köyleriyle devam etti.

Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerine Terman köyü ile başlayarak vatandaşlardan ve köy muhtarından köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, köylülerin ilettiği talepleri not alarak, öncelik arz eden talepleri imkanlar çerçevesinde yerine getireceklerini söyledi.

Daha sonra İpekli Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ardından Kızılcapınar köyünü ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, köyün genel durumu ve sorunları hakkında muhtardan bilgi alarak vatandaşlarla sohbet etti.

Köy gezileriyle amaçlarının yapılan hizmetleri yerinde görerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlemek olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Kırsal kesimin sıkıntılarını çözmek için gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Bugün Terman, İpekli ve Kızılcapınar köylerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yapılması elzem olan konularda hızlı hareket edeceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da köylerimize ziyaretler gerçekleştirerek birlik ve beraberlik içerisinde köylerimize en güzel hizmetleri götürmenin gayretinde olacağız” diye konuştu.