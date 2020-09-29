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Vali Mahmut Çuhadar gazeteciler ile bir araya geldi
VALİ MAHMUT ÇUHADAR, ADIYAMAN FAAL GAZETECİLERİ CEMİYETİ’Nİ (AGAD) ZİYARET ETTİ.
ADIYAMAN 29.09.2020, 17:37
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Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti’ni (AGAD) ziyaret etti.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinde AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve cemiyetin yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Vali Çuhadar, Başkan İbrahim Aslan’dan sahibi olduğu Mercan Televizyonu hakkında bilgi alırken daha sonra stüdyo ve haber merkezinde incelemelerde bulundu.
Vali Çuhadar, ziyarette yaptığı açıklamada AGAD’a çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür etti.
AGAD Başkanı Aslan ise; ziyaretlerinden ötürü Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür ederken, Adıyaman için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını dile getirdi.
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