Vali eşinden özel çocukların doğum gününe kutlama

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın eşi Serinay Çuhadar, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan özel çocukların doğum günlerini kutladı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyarette özel çocukların ata yadigarı mehteran takımı ve çiçekleriyle karşılanan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın eşi Serinay Çuhadar, burada çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Çocukların doğum günlerini kutlayan Vali eşi Serinay Çuhadar, “Gözlerden uzakta bir hayata mahsur bırakılmış tüm engelli çocuklarımızın sosyal uyumlarının oldukça önemli olduğunu bilmeliyiz. Çok şükür ki devletimizin şefkatli kollarının yansımalarından biri olan yatılı kuruluşlarımız sayesinde, ailesinden yoksun kalan hiçbir özel çocuğumuzun hayatın zorlukları ile karşılaşmalarına yer verilmemektedir. Onların, vicdanımızın hür sesleri olduğu bilinciyle hareket edecek olursak, gönüllerimize akacak olan mutlu bir hayatın sesleri olacaklarını fark edeceğiz. Tarihi değiştirenlerin sadece normal bireylerden olmadığını, geçmişe damga vuran nice özel, engel tanımayan yeteneklerin göz ardı edilmelerine rağmen tüm toplumu olumlu yönde etkilediğini unutmamalıyız. Farklılıklarımızla hayatın güzel olacağını bizlere hatırlatan özel çocuklarımıza ayıracağımız az bir zamanda dahi, engellerimizi bilinçlerimizden kaldırarak çocuklarımızla yakından ilgilenmek onların mutluluklarını gürleştirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle engelleri içimizde barındırmaya müsaade etmeden engelsiz bir hayat için çevremizdeki tüm özel ve gönlü büyük canlarımıza ilgimizi eksik etmeyelim. Gerçekleştirilen bu güzel organizasyonu hazırladıkları için il müdürlüğümüze ve özel çocuklarımızla özel olarak ilgilenen emektarlarımız ile gönlü güzel, yüreği güzel pırlanta çocuklarımıza, mutluluklarını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından pastalar kesilerek hediye takdiminde bulunuldu.