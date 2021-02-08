Vali Çuhadar’dan, Yıldırım Ailesine taziye ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz ay sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve 2 çocuğunu kaybeden acılı aileyi ziyaret etti.

Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek vefat Dilan ve Müttalip kardeşlerin ailesini yeni yerleştikleri evde ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, acılı baba Rıfat ve anne Melahat Yıldırım’a başsağlığı ve taziye dileklerini iletti.

Acılı anne ve baba ile bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, Yıldırım ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek, “Ailemizin acısı büyük. Rabbim böylesine acıları bir daha yaşatmasın. Her iki yavrumuza Allah’tan rahmet, acılı anne ve babasına da sabır diliyorum. Devlet olarak maddi ve manevi olarak ailemizin yanındayız” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.