Vali Çuhadar’dan Merinos iplik fabrikasını gezdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Adıyaman’ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren Merinos iplik fabrikasını ziyaret etti.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’nun ev sahipliği yaptığı ziyarette Vali Mahmut Çuhadar’a Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve beraberindekiler eşlik etti.

Besni OSB’de faaliyet gösteren Merinos İplik Fabrikasını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, işletmenin üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Vali Çuhadar ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimizde üreten, aş, iş ve istihdam sağlayarak, toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olan kıymetli işadamımız Ali Erdemoğlu’nun şahsında Erdemoğlu ailesinin bütün bireylerine gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.