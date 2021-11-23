Vali Çuhadar’dan 24 Kasım kutlaması

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Çuhadar, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerin bu onur gününü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Vali Çuhadar mesajında, “Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik, sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu açıdan düşünüldüğünde bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın, çok özel, çok yüce ve onurlu bir meslektir.

Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirmektedir. Dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerimizin çok büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ve 2023 hedeflerine taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Bu bakımdan öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, Türkiye’nin istikbali, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Bu duygularla, evlatlarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz ilim, irfan ve kültür ordusu tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.