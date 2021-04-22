Vali Çuhadar’dan 23 Nisan kutlaması

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıldönümünü kutlamanın onuru ile sevgili çocukların bayram sevincini ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Çuhadar, “Her yıl alanlarda coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgını sebebiyle bir arada kutlayamıyor olmanın burukluğunu yaşasak da inanıyoruz ki, bu günler yakın zamanda geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşacağız.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle başta sevgili çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” diye konuştu.