Vali Çuhadar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Vali Mahmut Çuhadar, aziz milletin kendisine duyduğu güvene layık olabilmek için dünyanın en zor coğrafyasında, oldukça meşakkatli bir görev alarak bu sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla sürdüren Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Çuhadar, “Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarının 10 Nisan Polis Gününü kutluyorum.

Türk Polisi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olduğu kadar, devletimizin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye tasallut eden her türlü şer odağının dimdik karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev bilmiştir. Bizler biliyoruz ki yıkıcı ve bölücü şer odaklarının karşısında cansiperane bir şekilde mücadele eden kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimiz oldukça cennet ülkemiz üzerinde plan yapan hiç kimse umduğuna nail olamayacaktır. Adıyamanlı hemşerilerimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız polis teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle emniyet teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftasını kutluyor, şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında bulunan kahraman polislerimize de sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.