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Vali Çuhadar, tut Taş evleri inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tut ilçesinde çevre düzenlemesi yapılan taş evlerde incelemede bulundu.

ADIYAMAN 06.10.2021, 14:05
Vali Çuhadar, tut Taş evleri inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tut ilçesinde çevre düzenlemesi yapılan taş evlerde incelemede bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Tut Kaymakamlığına atanan Erkut Pamuk’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra Tut ilçemizde yayla turizmine katkı sağlaması amacıyla 1050 rakımlı Hacı Mamet Dağı eteğinde yapılan taş evleri inceledi. Lavanta çiçeklerinin ekildiği alanda yapılan çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili ilçe Kaymakamı Erkut Pamuk’tan bilgi aldı.

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