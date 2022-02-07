Vali Çuhadar, Turkovac aşısını yaptı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, korona virüsten dolayı 4.doz aşısını Turkovac yaptırdı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün itibariyle uygulanmaya başlayan Turkovac, aşısıyla birlikte Vali Çuhadar’da 4.doz aşısını Turkovac olarak tercih etti.

Aşısını yaptıran Vali Çuhadar, “Adıyamanlı hemşerilerimizi randevularını alarak yerli ve milli aşımız olan Turkovac yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.