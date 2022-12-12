Vali Çuhadar, okul ve cami inşaatlarında incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilde yapımı devam eden okul ve cami inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman alisi Mahmut Çuhadar ilk olarak, hayırsever Erdemoğlu Ailesi tarafından Karapınar Mahallesi’ne yaptırılan ve yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul ile 6 derslikli anaokulu inşaatını gezdi. Burada bir takım incelemelerde bulunan Vali Çuhadar, inşaat alanındaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çuhadar daha sonra İstanbul’da farklı iş sektörlerinde faaliyet gösteren hayırsever bir işadamı tarafından Mehmet Akif Mahallesinde yapılmakta olan 16 derslikli proje imam hatip ortaokulu inşaatını yerinde inceledi. Vali Çuhadar buradaki çalışmalar hakkında da bilgiler alarak daha sonra yine hayırseverlerin destekleriyle jandarma özel harekat bahçesinde yapılmakta olan cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Çuhadar, yapılan yatırımlardan dolayı emeği geçen bütün hayırseverlere teşekkür ettiğini dile getirdi.