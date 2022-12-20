Vali Çuhadar: “Kırsalın yaşam kalitesini artıracağız”

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek için gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine merkeze bağlı Yayladamı, Akhisar, Börgenek ve Yeniköy’le devam etti.

Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesime bugüne kadar ulaşım ve alt yapı hizmetleri başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alt yapıyı güçlendirmek ve vatandaşın yaşam kalitesini artırmak amacıyla vatandaşlarımıza meyve fidanı desteği ve önemli tarımsal projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret programıyla Börgenek ilk ve ortaokulunu da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaç ve talepleri hakkında öğretmenlerden bilgi alıp, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Kırsal kesime yönelik her hafta düzenli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretlerle vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde görmeye çalıştıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Kırsalda yaşam kalitesini artırmak amacıyla devletimizin kaynakları milletimizin emrindedir. Yapılan hizmetlerde köylerimiz arasında herhangi bir ayrım yapmadan öncelik sırasına göre eksiklileri tespit edip buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek İl Özel İdaresi gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin desteğiyle köylerimizin ihtiyaçlarını bir bir yerine getiriyor ve köylerimizi daha modern yaşam alanlarına dönüştürmenin gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız tüm yatırım ve çalışmalarda devletimizin sıcaklığını vatandaşlarımıza daima hissettiriyoruz. Çünkü insanımız hizmetin en iyisine layık. Biz bütün çalışmalarımızı “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla yerine getiriyoruz. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen ihtiyaç ve talepleri Devletimizin imkânları dâhilinde çözmenin gayretindeyiz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Alt ve üst yapı hizmetlerinin yanında ilimizin tarım potansiyelini de dikkate alarak her ilçemizin iklim yapısına uygun kırsal alanlarımızda ürün çeşitliliği ve tarımsal üretim desenini artıracak meyve fidanı desteklerimiz de devam ediyor. Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ülke genelinde kentlerde hep birlikte gördüğümüz, hissettiğimiz ve yaşadığımız kalkınma ve gelişme hamlesi bugün köylerimize kadar uzanmıştır” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylü vatandaşlar ise, köylerinin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.