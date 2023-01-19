Vali Çuhadar, kanser hastası için yaptırılan evi inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, lenf kanseri tedavisi gören maddi durumu zayıf Hüseyin Şenlik için yaptırılan evde incelemelerde bulundu.

Adıyaman merkez Varlık Mahallesinde ikamet eden ve lenf kanseri tedavisi gören ihtiyaç sahibi Hüseyin Şenlik’e Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever vatandaşlar tarafından yapılmakta olan evin inşaatını inceledi.

İnşaatta bir takım incelemelerde bulunan Vali Çuhadar, burada bulunan çalışanlardan da evin yapımıyla ilgili bilgiler aldı.

Vali Çuhadar, “Hüseyin kardeşimize yeni yuvalarında ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyor, evin yapımında katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.