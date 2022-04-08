banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
4 Bakan Yardımcısı Gitti 4 Bakan Yardımcısı Geldi!
4 Bakan Yardımcısı Gitti 4 Bakan Yardımcısı Geldi!

Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

ADIYAMAN 08.04.2022, 10:43
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Korona virüs salgını dolayısıyla yapılamayan iftar programı, 2 yıl aradan sonra Adıyaman Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Tarihi Tuz Hanında düzenlenen iftar programında Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya geldi.

İftar programına İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi katıldı.

İftar öncesi şehit aileleri ve gazilerin masalarını tek tek gezerek yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayında aziz vatan şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduklarını ifade etti.

İftar yemeği öncesi İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından Kuran’ı Kerim okundu. Akşam ezanının okunması ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın yaptığı dua sonrası iftarlar açıldı. Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, şehit aileleri ve gazilerle aynı masalarda iftarlarını açarak sıcak ve samimi sohbetlerde bulundu.

Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, şehit ailelerine seslenerek “Sabrınıza, metanetinize ortak olmaya çalıştığımız bu mübarek Cuma akşamında bir araya gelmemize vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için en değerli varlığı olan canını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yine bu aziz vatanın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna fedakârlık göstererek bu uğurda gazi olan kardeşlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz. Sizler rabbimizin seçtiği ailelersiniz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Acılarınız bizim acımız, hüzünleriniz bizim hüznümüzdür. Evlatlarınızın, eşlerinizin, Yüce Allah’ın sevgisine ve her faninin emeli olan şehitlik mertebesine mazhar olmaları yüreklerimizdeki yasın tek tesellisidir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bilmezsiniz’ buyurmaktadır. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar sahurlarda, iftarlarda kandiller yansın, teravihlerde kubbeler Allah kelamıyla inlesin, bayrak inmesin, ezan susmasın diye canlarını feda ettiler. Şehitlerimiz şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Ramazan ayının manevi atmosferinde şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu vesileyle, mübarek Ramazan ayında iftar soframızı bizimle paylaştığınız ve bizi şereflendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum ”dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
14°
parçalı az bulutlu