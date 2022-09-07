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Vali Çuhadar, hizmete girecek okulda incelemelerde bulundu
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bu yıl yapımı tamamlanarak hizmete girecek olan 24 derslikli okulda incelemelerde bulundu.
ADIYAMAN 07.09.2022, 16:08
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bu yıl yapımı tamamlanarak hizmete girecek olan 24 derslikli okulda incelemelerde bulundu.
Vali Mahmut Çuhadar, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, eşi Aysel Erdemoğlu adına Besni ilçesinde yaptırıp önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan 24 derslikli Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesini gezdi.
Vali Mahmut Çuhadar, gençlerin ve çocukların eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren hayırsever Ali Erdemoğlu’na ve tüm aile bireylerine gönülden teşekkür ettiğini söyledi.
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|6
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|4
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|10
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|4
|9
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|9
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|7
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|7
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|4
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|4
|4
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|1
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