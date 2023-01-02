Vali Çuhadar, Düdan Köyü halkıyla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sincik ilçesinin Dündan Köyü halkıyla bir araya geldi.

İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Yaşar’ın vefat eden karşı Mahmut Yaşar’ın Sincik ilçesine bağlı Düdan Köyündeki taziyesine katıldı. Acılı aileye başsağlığı ve sabır dileyen Vali Çuhadar’a, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.

Taziye sonrası Vali Çuhadar, Düdan Köyü halkıyla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Çuhadar, Adıyaman’a ve Adıyaman halkına hizmet etmek için her zaman çalışmalar içerisinde olduklarını vurgtuladı.