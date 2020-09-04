Vali Çuhadar denetimlere katıldı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ GENELGE DOĞRULTUSUNDA ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR, KORONA VİRÜS (COVİD-19) DENETİMLERİNE KATILDI.
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, korona virüs (Covid-19) denetimlerine katıldı.
Vali Mahmut Çuhadar beraberinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz’le birlikte şehrin en işlek caddelerinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.
Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen korona virüs denetimi kapsamında, şehir merkezindeki bazı cadde ve sokaklar ile tarihi Oturakcılar Pazarında bulunan tütüncü esnafını gezerek maske ve mesafe denetimi yapan Vali Mahmut Çuhadar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek virüse karşı en etkili koruma yönteminin maske, mesafe ve hijyen üçlüsü olduğunu ifade etti.
Kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kuralların ve alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimler kapsamında, Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet şehrin en işlek caddesi olan Gölebatmaz, Atatürk Caddesi ve tarihi Oturakcılar Pazarında bulunan tütüncüler pazarında düzenlenen denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyardı.
Vali Mahmut Çuhadar denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Her hafta sosyal duyarlılığı artırmaya yönelik esnafımızı gezdiğimiz gibi bu hafta da esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Dünyanın başına bela olan bu salgından bir an önce kurutulmak için elimizden en önemli araç maske, mesafe ve hijyendir. Bu konuda esnaf ve vatandaşlarımızın duyarlı olmaları için tekrar telkinlerde bulunuyoruz. Adıyaman halkından bu üç kurala uyulması konusunda rica ediyor, halk sağlığının önemli olduğunu ve vakaların arttığını bilmelerini istiyorum. Bu vakaların artışını ve ölümleri önlemek hepimizin elindedir. Alınan önlemlere ne kadar uyarsak o kadar sonuç alacağız. Onun için Adıyamanlı hemşerilerimizden krallarına harfiyen uymalarını istirham ediyorum” diye konuştu.
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