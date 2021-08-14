Vali Çuhadar bağbozumuna katıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler Besni ilçesinde Peygamber üzümünün geleneksel bağbozumuna katıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve diğer yetkililerle birlikte Besni ilçesine bağlı Çorak köyüne giderek bağ bozumu etkinliklerine katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Çorak köyünde köy halkı tarafından kurban kesilerek büyük bir coşkuyla karşılandı.

Çorak köyünde vatandaşlarla birlikte üzüm bağlarını gezerek üzüm toplayan Vali Mahmut Çuhadar, kurutmalık hale getirilerek satışa sunulacak olan üzümlerin kalitesi hakkında çiftçilerden bilgi aldı.

Bağbozumu ile birlikte asmalardan kesilen Peygamber üzümü salkımları tanelenerek hem salkımından hem de çürüğünden ayrılıyor. Sağlam olan üzümler, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında üreticiler tarafından güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Köylü vatandaşlarla birlikte asmalardan üzüm salkımlarını kesen Vali Mahmut Çuhadar, Besni’nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Peygamber üzümü hasadında çiftçilere bol ve bereketli kazançlar diledi.