Vali Çuhadar, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak Öğretmenler Gününü kutladı.

Vali Çuhadar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, istikbalin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali, eğitim öğretim sisteminin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerin bu onur gününü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Çuhadar, “Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır.

Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.

Öğretmenlerimizden beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeleridir. Bu sebeple Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa eden öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarları olmaya devam edeceklerdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bugünün başarılı devlet insanları, bilimde ve fikir hayatında dünyaya yön veren kişileri dünün başarılı eğitimcilerinin eseridir.

Bu duygularla, evlatlarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz ilim, irfan ve kültür ordusu tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.