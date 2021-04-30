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Vali Çuhadar 1 Mayıs’ı kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

ADIYAMAN 30.04.2021, 16:16
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Vali Çuhadar 1 Mayıs’ı kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’ın ve Türkiye’nin gelişmesi ile kalkınmasına alın terleriyle katkı sağlayan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını söyleyen Vali Çuhadar, “Özverili çalışmalarıyla ilimizin ve ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, toplumun belkemiği ve üretimin en önemli unsuru olan işçilerimiz ülkemizin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine inanan bir inancın mensuplarıyız. Bu sebeple ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğe yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarını, çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesini, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarını çok önemsiyoruz. 1 Mayıs’ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.
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