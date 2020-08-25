Üzüm üreticilerine çadır dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Telde parlayan peygamber üzümüm projesi” kapsamında Belören Beldesinde üzüm üreticilerine kurutmalık peygamber üzümünde kullanılmak üzere çadır dağıtımı yapıldı.

Üzüm üreticilerine destek amaçlı çadır dağıtıldığını söyleyen ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, “Projemiz İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 90 oranında hibeyle desteklenmektedir. Aynı proje kapsamında Nisan ayında bağ alanlarına telli terbiye sistemi için demir ve tel temin ettik. Projenin ikinci faaliyeti olan kurutmalık çadırları ise hasattan önce çiftçimizle buluşturduk. Temin ettiğimiz bu çadırlar ile kuruması için serilen üzümler yağmurun ve çiğin olumsuzluklarından etkilenmeden kurutulacak. Böylece herhangi bir kalite kaybına uğramayacaktır. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkür ederim” dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve siyasi parti temsilcileri, temin edilen çadırları yerinde görüp inceledi.