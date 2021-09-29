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Üzerlerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

ADIYAMAN 29.09.2021, 19:48
Üzerlerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen Y.A. ile N.Y. isimli şahıslar durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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