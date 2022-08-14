banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Edin Visca ameliyat oldu
Edin Visca ameliyat oldu
Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu
Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü

Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı

Adıyaman’da, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu yanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN 14.08.2022, 17:10
Üzerine çay dökülen çocuk yaralandı

Adıyaman’da, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu yanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında ikamet eden 13 yaşındaki İ.Y., isimli kız çocuğunun üzerine çaydanlık devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan İ.Y., için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu