Uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen 3 şahıs durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 10.80 gram metamfetamin ve 1.51 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.