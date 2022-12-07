Uyuşturucudan 4 şahıs tutuklandı

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şahıstan 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde 25 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 29 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 29 şahıstan 4’ü sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda ise 60,93 gram metamfetamin, 37,80 gram eroin, 25,3 gram sentetik kannabinoid ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.