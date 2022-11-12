Uyuşturucu ticaretine geçit yok

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takipte olduğu ve durdurmak istediği araç ‘dur’ ikazına uymayarak Gölbaşı istikametine doğru açtı. Araç kovalama sonucu yakalandı.

Araç sürücüsü E.Y. isimli şahıstan 851 adet sentetik ecza hapları ile birlikte; 2 paket halinde 4.11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Ayrıca şahsa uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanmaktan; 9 bin 410TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler yine, Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan aranması bulunan şahsı gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Diğer başka bir olayda ise, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda 4 kişi üzerinde, 2 paket halinde toplamda 31.35 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde toplamda 0.80 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Y.T.’ye 10 bin 33 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.