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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN 09.04.2021, 15:40
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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma kapsamında F.Z.(29) isimli şahsı yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi ve toplamda 793.2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıs ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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