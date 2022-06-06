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Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı

Adıyaman’da uyuşturucu madde suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN 06.06.2022, 11:19
Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı

Adıyaman’da uyuşturucu madde suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Adıyaman genelinde uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya sağlayan; kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran ve çeşitli sürelerle hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalanarak, adli makamlarda yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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