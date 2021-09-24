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Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 24.09.2021, 18:12
Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışma neticesinde E.B. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu madde kullanıldığı ve kullanılmak için yer sağladığı bilgisini alarak şahsın ikametine operasyon düzenlemişti. Şahsa ait evde yapılan arama sonucunda, bin 426 gram sentetik cannabionid maddesi enjekte edilmiş tütün, 1 gram metanfetamin, 83,45 gram sıvı sentetik cannabionid maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş E.B. isimli kadın ise gözaltına alınmıştı. Jandarma komutanlığında ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. E.B., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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