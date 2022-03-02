Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında H.D., isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Durum üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D., isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 paket halinde 414. 95 gram esrar, 1 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken H.D., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.