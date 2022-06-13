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Uyuşturucu ile yakalanan şahıslar tutuklandı

Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirdikleri esnada yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 13.06.2022, 17:10
Uyuşturucu ile yakalanan şahıslar tutuklandı

Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirdikleri esnada yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Durum üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Taner A., Soner D., ve Ali Can D’nin içerisinde bulunduğu aracı durdurarak aradı. Yapılan aramalarda 2 parça halinde 50,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca kiraladıkları aracı uyuşturucu madde etkisinde kullanan Taner A’ya, 9 bin 410 TL para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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